XV de France : Une réunion décisive annoncée pour Antoine Dupont

Axel Cornic

Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France, a fait un nouveau point ce mardi au sujet du retour d’Antoine Dupont après sa blessure au visage. Le capitaine français a repris les entraînements, mais il va devoir passer une dernière étape importante avant d’envisager une présence pour un éventuel quart de finale le 14 ou 15 octobre prochain.

Tout le monde se demande quand Antoine Dupont pourra reprendre la Coupe du monde. Touché au visage après un choc violent lors de la rencontre face à la Namibie (96-0), le demi de mêlée a récemment repris les entraînements après une dizaine de jours de repos et s’il ne devrait pas être là contre l’Italie (6 octobre), il pourrait postuler pour un éventuel quart de finale.

« Il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle »

Ce mardi, Bruno Boussagol a toutefois annoncé qu’Antoine Dupont devra d’abord passer une énième étape avant son retour, avec une réunion importante ce lundi 9 octobre. « Il a intégré le groupe ce week-end. Il était avec la partie médicale dimanche. On est rapidement passé à des exercices de course » a expliqué le manager santé du XV de France. « Tout se passe normalement avec Antoine. Prochaine étape avec lui, il reste avec nous jusqu'au match. Il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle. On attend l'avis du chirurgien pour voir ce qu'on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale ».

« Tant qu'on n'a pas l'avis médical, on ne pourra pas reprendre le rugby »