«Il râle», le XV de France balance sur Dupont

Touché au visage lors de la rencontre face à la Namibie le 21 septembre dernier (96-0), Antoine Dupont a fait son grand retour au sein du XV de France après avoir été opéré de la pommette. La star des Bleus a repris en douceur, à l'égard du groupe principal. Mais selon certains de ses coéquipiers, Dupont est, quelque peu, frustré par cette situation.

Antoine Dupont s'est fait peur. Sorti sur blessure face à la Namibie le 21 septembre dernier après un choc avec Johan Deysel, le demi de mêlée du XV de France a pensé au forfait après que les examens aient détecté une fracture maxillo-zygomatique. Opéré dans la foulée, Dupont a finalement réintégré le groupe ce samedi matin. Comme l'annonce le staff du XV de France, Dupont a été autorisé à reprendre « une activité physique progressive ». Un premier feu vert avant de, possiblement, retrouver le chemin de la compétition.

Le XV de France jubile après le retour de Dupont

Arrière des Bleus , Thomas Ramos est ravi de retrouver Antoine Dupont après quelques jours de repos. « On était forcément content qu’il puisse revenir avec nous avec quelques jours de repos. Là où il s’est fait opérer, ce n’est pas anodin donc il se devait de se reposer un petit peu. Et nous on s’est concentré sur nous, sur le match à venir. Antoine peut participer aux séances, aux échanges que l’on a entre nous. C’est notre capitaine, c’est important que l’on soit 33 pour bien travailler. Antoine fait attention à son corps, il est déterminé à revenir le plus tôt possible. Il ne fera pas n’importe quoi avec son corps » a lâché le joueur dans un entretien accordé à TF1.

Dupont de retour et aussitôt frustré ?