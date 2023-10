«T’es mort», il balance cash sur le prochain adversaire du XV de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France n'est toujours pas certain d'atteindre les quarts de finale de sa Coupe du monde. Pour se qualifier, les Bleus vont devoir venir à bout de l'Italie vendredi prochain. Une équipe qui sort d'une lourde défaite face à la Nouvelle-Zélande (96-17). Mais pour Vincent Moscato, la partie est déséquilibrée. Les hommes de Fabien Galthié partent grandissime favori selon lui.

Toujours invaincu, le XV de France va devoir finir le travail face à l'Italie, qui sort d'un match délicat face à la Nouvelle-Zélande. Mais la Squadra Azzurra compte jouer le coup à fond, même si elle ne part pas favori. « C’est un match important, ça ne fait aucun doute, mais ça reste un match. On ne veut pas se mettre trop de pression. (…) On verra bien ce qui se passera. Je sais ce que le groupe a dans le ventre, la cohésion est forte entre nous et on a de quoi surmonter cette difficulté » a lâché Federico Zani, deuxième ligne de l'Italie.

« T’es mort, t’es cuit, t’es frit »

Mais pour Vincent Moscato, le XV de France n'a pas à s'en faire. La différence de niveau étant trop importante. « On ne se remet pas d’un 96-0, tu fais semblant toute la semaine. Tu fais semblant en disant que tu vas choper les Français et les pousser en mêlée mais en vrai t’es mort. T’es mort, t’es cuit, t’es frit. Là pour eux, il leur tarde… On est mardi et c’est la semaine la plus longue pour eux. Il faut attendre mercredi, jeudi puis vendredi. Le couperet va tomber vendredi soir puis après ils seront en vacances. C’est comme ça » a lâché l'ancien international tricolore sur RMC.

« Quand tu prends 96-0, tu n’as plus le droit de figurer »