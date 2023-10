Un joueur du XV de France annonce un projet surprenant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 24 ans, Matthieu Jalibert découvre sa première Coupe du monde. A domicile, le joueur de Bordeaux-Bègles espère aller au bout et soulever la coupe auprès de ses coéquipiers. Avant d'ouvrir une association ? C'est son souhait. Amoureux des animaux, il souhaiterait lutter contre la maltraitance des animaux domestiques. Une cause qui lui tient à cœur.

Le XV de France ne sait où donner de la tête. Les talents sont présents, à tous les postes. Malgré le forfait de Romain Ntamack, les Bleus peuvent compter sur une génération dorée pour tenter de décrocher un premier titre mondial à domicile. Agé de 24 ans, Matthieu Jalibert est l'une des nombreuses pépites de Fabien Galthié. Le talentueux demi d'ouverture à fait ses classes à l'Union Bordeaux-Bègles, un club cher à son cœur. Présent au sein de la formation depuis 2007 après un passage en Nouvelle-Calédonie, Jalibert n'a cessé de progresser jusqu'à atteindre les portes de l'équipe de France.

Coupe du monde de Rugby : Dupont de retour, le XV de France affiche sa satisfaction https://t.co/KdQ2ueTSXH pic.twitter.com/Du3WZaKhYx — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Jalibert à hâte d'en découdre

Cinq ans après ses débuts, Jallibert compte 28 sélections. Et c'est encore loin d'être terminé. Alors que la rencontre face à l'Italie approche à grands bas, le joueur est impatient d'en découdre. En conférence de presse ce lundi, il a diffusé l'image d'un jeune homme qui ne cède pas à la pression. « Un match éliminatoire met forcément plus de pression mais ce groupe aime ce type d'événement. On va rentrer sur les matchs les plus excitants. Cela donne une motivation supplémentaire pour se transcender » a lâché Jallibert.

Jalibert veut concrétiser un projet après le Mondial