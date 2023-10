Coupe du monde de Rugby : Le XV de France va sortir le grand jeu

Axel Cornic

On va assister à la dernière journée de la phase de poules de cete Coupe du monde, qui a débuté le 8 octobre dernier par le match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les choses sérieuses vont donc bientôt commencer et Laurent Labit a promis du nouveau si le XV de France valide son ticket pour les quarts de finale.

Cité parmi les favoris avant le début de la Coupe du monde, le XV de France ne semble pas avoir montré son véritable visage pour le moment. Si le match d’ouverture contre les All Blacks a été un franc succès, les oppositions face à des équipes de seconde zone comme l’Uruguay et la Namibie n’ont pas impression, en dépit du score fleuve de cette dernière rencontre (96-0). Ainsi, tout le monde attend avec impatience les phases finales, pour voir les Bleus se confronter aux meilleurs.

« On a gardé des lancements ou des circuits qui seront différents selon nos futurs adversaires »

Présent en conférence de presse Laurent Labit a confirmé que le staff gardait certaines tactiques sous le coudes, en attendant la fin des matchs de poule. « On a gardé des lancements ou des circuits qui seront différents selon nos futurs adversaires. C'est sur ça qu'on travaille » a expliqué l’entraîneur de l’attaque du XV de France, à quelques jours du dernier match de poule contre l’Italie (vendredi, 21h).

« Certains adversaires préfèrent sortir les ballons plutôt que de partir dans des échanges de jeu au pied parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas notre longueur »