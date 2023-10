Coupe du monde de rugby : Ils veulent créer l’exploit pour défier le XV de France

Arnaud De Kanel

Premier du groupe A, le XV de France ralliera les quarts de finale en cas de succès contre l'Italie la semaine prochaine. En l'état actuel des choses, les Bleus retrouveraient l'Afrique du Sud qui pointe à la deuxième place du groupe B. Mais tout peut encore basculer avec le choc entre l'Irlande et l'Ecosse. Face à une équipe qu'ils n'ont plus battu depuis 2017, les Ecossais veulent créer la sensation. En cas de succès face à la meilleure nation mondiale, le XV du Chardon pourrait affronter le XV de France.

Invaincu depuis le début de la Coupe du monde, le XV de France n'est toujours pas qualifié pour le tour suivant. Il ne manque qu'une victoire aux hommes de Fabien Galthié pour assurer la première place du groupe A et se qualifier pour les quarts de finale où ils retrouveront le deuxième du groupe B. Et dans ce groupe tout reste à faire. Fort de son succès bonifié contre la Roumanie (84-0), l'Ecosse peut encore chipper la deuxième place. Pour cela, le XV du Chardon devra battre l'Irlande le week-end prochain. Les Ecossais sont donc condamnés à l'exploit mais la confiance règne.

Antoine Dupont blessé, le XV de France a trouvé son porte-bonheur https://t.co/oVJY2af1U6 pic.twitter.com/jCZlDAXNcM — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

«On va à Paris dans l'idée de sortir notre meilleure performance»

L'Ecosse a hâte d'en découdre avec l'Irlande. « Maintenant, on va à Paris toutes armes dehors et dans l'idée de sortir notre meilleure performance », prévient Darcy Graham, auteur d'un doublé samedi contre la Roumanie. Hamish Watson veut également y croire et briser la série noire de son équipe face à l'Irlande.

«C'est ce qu'on aime : être dans la peau de l'outsider et être un peu sous-estimés»