XV de France : Ntamack forfait, son successeur lâche ses vérités

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le forfait de Romain Ntamack avant le début de la Coupe du monde a laissé une place vacante dans le quinze titulaire. Sa succession a été assurée par Matthieu Jalibert, le joueur de Bordeaux-Bègles. En conférence de presse ce lundi, le nouveau numéro 10 des Bleus est revenu sur ce rôle.

Le XV de France s'était pris un coup en pleine face bien avant le début de la Coupe du monde. Touché au genou lors du match de préparation face à l'Ecosse le 5 août dernier, Romain Ntamack était contraint de déclarer forfait pour la compétition. Un coup dur pour les Bleus de Fabien Galthié, qui perdait une partie de sa charnière. Mais le sélectionneur avait préféré regarder devant et avait envoyé un message clair à ses deux autres demis d'ouverture à savoir Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert.

« La blessure de Ntamack, c’est aussi le destin de Jalibert »

« Le groupe a montré sa force de caractère pour se relever. Mais la blessure de Ntamack, c’est aussi le destin de Jalibert et Hastoy. C’est écrit. Matthieu (Jalibert) a connu, lui aussi, la blessure. Aujourd’hui, il est là. Antoine (Hastoy) a peu de sélections, mais il est avec nous depuis deux ans et demi. Il a beaucoup de participation et beaucoup de vécu avec le groupe. Il a accumulé de l’expérience. C’est leur destin, leur moment... » avait confié Galthié. Un rôle pleinement assumé par le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles depuis le début du Mondial.

« Cela s'est fait naturellement »