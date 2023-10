XV de France : Fabien Galthié s’est décidé pour oublier Antoine Dupont

Benjamin Labrousse

Touché à la mâchoire face à la Namibie le 21 septembre dernier, Antoine Dupont avait été opéré d’une fracture maxillo-zygomatique le lendemain de la rencontre. De retour au sein du groupe de Fabien Galthié après plusieurs jours d’absence, le capitaine du XV de France va être ménagé face à l’Italie vendredi prochain. Il s’agit bien de Maxime Lucu (UBB) qui devrait le remplacer à la mêlée.

La France entière a retenu son souffle. Touché lors du succès historique du XV de France face à la Namibie (96-0) le 21 septembre dernier, Antoine Dupont est de retour. Le capitaine des Bleus a même repris l’entraînement ce dimanche après avoir rejoint ses coéquipiers ce samedi soir. Toutefois, il semble assez logique que Fabien Galthié ainsi que tout le staff médical du XV de France ne souhaitent prendre aucun risque avec le demi de mêlée.

Antoine Dupont déjà de retour à l’entraînement

Ainsi, Antoine Dupont s’est entraîné à l’écart de ses coéquipiers ce dimanche. Alors que le XV de France se trouve actuellement à Aix-en-Provence, le joueur du Stade Toulousain a repris la course. « Bienvenue à Antoine, de retour parmi nous » a d’ailleurs salué Raphaël Ibanez, le manager général de l’équipe de France. Si toute une équipe semble remaniée grâce à ce retour de son leader, Antoine Dupont va être ménagé lors du prochain match du XV de France face à l’Italie.

Vers une charnière Lucu-Jalibert face à l’Italie