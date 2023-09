Galthié avait recalé une star du XV de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 30 ans, Jonathan Danty est l’un des cadres de l’équipe de France. Aux côtés de Gaël Fickou, il forme l’une des meilleures paires de centre du monde. Pourtant, rien ne prédisait une telle carrière pour le joueur du Stade rochelais, notamment sous les ordres de Fabien Galthié. Car lors de son passage au Stade Français, le sélectionneur n’avait pas eu des mots tendres à l’égard du joueur.

Jonathan Danty s’est fait peur. Souffrant d’une lésion mineure au niveau des ischios-jambiers, le joueur de La Rochelle avait manqué le match d’ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande. Mais cette blessure n’est plus qu’un lointain souvenir. Depuis, il a fait son retour dans le groupe de Fabien Galthié et a repris sa place aux côtés de Gaël Fickou. Le sélectionneur du XV de France n’en demandait pas tant, lui qui peut compter sur l’une des meilleures paires de centres du monde.

Coupe du monde de Rugby : La Nouvelle-Zélande humilie l’Italie, une catastrophe est redoutée pour le XV de France https://t.co/JdUh8424fB pic.twitter.com/Vs2y7APDEt — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Danty, un élément primordial

Lors d’un entretien accordé à TF1, Danty a évoqué son rôle dans cette équipe. « Je suis un joueur de l’ombre, à faire des phases qui ne rapportent pas forcément de points à l’instant T. Mais quand je gratte un ballon dans le camp adverse, je sais que cela peut faire trois points pour nous. La qualité première est d’être performant en défense. Mais moi je suis plus dans la construction du jeu lors des deux premières phases » a confié le joueur, tout sourire.

Galthié avait snobé Danty