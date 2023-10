L’Italie rêve d’exploit, le XV de France se méfie

Jean de Teyssière

Le dernier match de la poule A aura lieu à Lyon ce vendredi et opposera le XV de France à l'équipe d'Italie. Revanchards après la raclée subie face aux All Blacks la semaine dernière (17-96), les Italiens voudront bien figurer dans ce match à enjeu puisque le vainqueur obtiendra son ticket pour les quarts de finale. Et le XV de France, qui devra se passer d'Antoine Dupont, se méfie de cette équipe qui progresse d'année en année.

Le XV de France va jouer l'un des matchs les plus importants de sa Coupe du monde ce vendredi face à l'Italie. Les Bleus seront privés d'Antoine Dupont, forfait suite à sa fracture maxillo-zygomatique, mais auront toujours des arguments forts pour venir à bout de cette équipe italienne.

Lucu remplace Dupont

Maxime Lucu aura la lourde tâche de remplacer Antoine Dupont a la mêlée pour le match face à l'Italie. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles sera associé à son partenaire en club, Matthieu Jalibert qui voit d'un bon œil sa titularisation : « Si je suis amené à jouer avec Max (Lucu), ça sera un peu plus facile. On joue toute l'année ensemble. On se connaît bien, On a des repères . » C'est aussi le porte-bonheur de Fabien Galthié, lui qui n'a jamais perdu avec le XV de France en 17 sélections.

«J’ai l’impression que l’Italie progresse sans cesse»