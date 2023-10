XV de France : Sans Dupont, Galthié a trouvé son porte-bonheur !

Jean de Teyssière

Ce vendredi, le XV de France affrontera l'Italie pour une place en quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Les Bleus devront faire sans Antoine Dupont, officiellement forfait pour ce match, lui qui se remet d'une fracture maxillo-zygomatique subie lors du match face à la Namibie le 21 septembre. Maxime Lucu le remplacera au poste de demi de mêlée, et ça tombe bien puisqu'il n'a jamais perdu de match avec le XV de France, en 17 apparitions.

La superstition est très présente dans le monde du sport. Les plus superstitieux d'entre vous seront donc soulagés d'apprendre que Maxime Lucu remplacera Antoine Dupont à la mêlée lors du dernier match du groupe A face à l'Italie ce vendredi puisque le Bordelais n'a jamais perdu avec les Bleus dans sa carrière. 17 apparitions, dont 5 en tant que titulaire, et le voilà l'unique joueur du groupe composé par Fabien Galthié à n'avoir connu que des victoires en portant le maillot tricolore.

«Si je peux être le porte-bonheur jusqu'à la fin de la Coupe du monde...»

Maxime Lucu sait qu'il n'a jamais perdu avec le maillot du XV de France et lorsqu'on le lui rappelle, il fait preuve de modestie : « Je ne sais pas si je suis le porte-bonheur, parce que parfois je suis rentré qu’une ou deux minutes. Mais si je peux être le porte-bonheur jusqu’à la fin de la Coupe du monde… »

Coupe du monde de Rugby : Il annonce un carton pour le XV de France https://t.co/vl2NHggiyE pic.twitter.com/PtOBUm8sHS — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

«Les autres savent qu'ils peuvent compter sur lui»