Coupe du monde de Rugby : Il prévient le XV de France, «ça va taper fort»

Axel Cornic

Avec la conférence de presse de ce mercredi et l’annonce des équipes, le XV de France a officiellement lancé le choc face à l’Italie. Capitaine depuis la blessure d’Antoine Dupont, Charles Ollivon est persuadé que ça ne va pas être simple face aux Italiens, qui ont récemment subi une véritable humiliation face aux All Blacks (96-17).

C’est le dernier match de poule avant de peut-être voir enfin la dernière ligne droite pour le XV de France. Après la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay et la Namibie, place à l’Italie pour les hommes de Fabien Galthié, qui devront remporte la victoire pour espérer valider leur qualification pour les quarts de finale.

« Les Italiens ne vont pas montrer le même visage que face aux Néo-Zélandais »

L’adversaire semble être à la portée des français, surtout après l’énorme leçon qu’ils ont pris contre les All Blacks… mais Charles Ollivon se méfie ! « Ils ne vont pas montrer le même visage que face aux Néo-Zélandais » a assuré le capitaine du XV de France, lors de la conférence de presse de ce mardi. « On a bien débriefé le match contre eux lors du Tournoi des VI Nations. On ne s'est pas trop attardé sur le match des Blacks, ils vont mettre un autre niveau d'engagement, il y aura moins de plaquages manqués. On est certain que ça va être un match qui va taper fort contre eux ».

« Ça va être un match très difficile »