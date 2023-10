XV de France : Dupont out, son remplaçant est sous pression

Axel Cornic

Habituel numéro 2, Maxime Lucu sera titulaire ce vendredi pour le dernier match du XV de France dans la poule A, face à l’Italie (21h). L’occasion pour le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles de faire oublie le temps d’une rencontre le capitaine Antoine Dupont, toujours convalescent après sa fracture maxillo-zygomatique subie contre la Namibie (96-0).

C’était plus que prévisible, Antoine Dupont n’est pas sur la feuille de match pour affronter l’Italie ce vendredi. Treize jours après le violent choc au visage dont il a été victime face à la Namibie, le capitaine du XV de France est toujours ménagé et il devra rencontrer son chirurgien le 9 octobre prochain, afin d’avoir une réponse concrète concernant son possible retour à la compétition.

« Il y a de la pression depuis la blessure d'Antoine »

En attendant, c’est Maxime Lucu qui va le remplacer ! Présent en conférence de presse ce mercredi, le demi de mêlée de l’UBB s’est exprimé au sujet de cette mission qu’il a de faire oublier le meilleur joueur du monde. « Il y a de la pression depuis la blessure d'Antoine. Le capitaine qui se blesse, c'est un facteur important en Coupe du monde » a avoué Lucu. « J'ai de la pression, des messages, j'ai un peu coupé le téléphone et je me suis concentré sur les dix jours qui arrivaient. J'ai des qualités autres qu'Antoine, il n'y a pas de comparaisons possibles. C'est un moment important pour moi et ma carrière. Je suis plus excité ».

« Il faut que je sois bon »