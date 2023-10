XV de France : Un changement radical en cette Coupe du monde ?

Axel Cornic

Nous sommes à mi-chemin de cette Coupe du monde, avec les quarts de finale qui vont débuter dans une dizaine de jours. Un point de bascule important, puisque l’entraîneur de l’attaque française Laurent Labit assure que les matchs ne seront plus les mêmes une fois la phase de poules terminées.

La Coupe du monde a débuté le 8 septembre dernier, par une victoire du XV de France face aux All Blacks (27-13). Quasiment un mois plus tard les Bleus s’apprêtent à disputer leur dernier match de poule face à l’Italie ce vendredi 6 octobre, avant de se tourner vers un quart de finale qui pourrait les opposer à l’Afrique du Sud ou à l’Irlande.

XV de France : Antoine Dupont annonce son retour https://t.co/PbFPaRdVaD pic.twitter.com/JUuj8nRXbG — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

« On va vers des matches qui seront de plus en plus fermés »

Présent en conférence de presse, Laurent Labit a fait le point sur la suite de la compétition et a laissé entendre qu’on ne devrait plus voir de scores fleuves en cette Coupe du monde, à partir de maintenant. « On va vers des matches qui seront de plus en plus fermés. La priorité ira sans doute à la défense et la conquête. La part de l'attaque sera plus limitée, sauf sur les lancements de jeu, où il faudra être clinique » a analysé l’entraîneur de l’attaque du XV de France.

« Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité : en défense, en attaque et avec notre jeu au pied »