Un drame frappe une star de la Coupe du monde de Rugby

Axel Cornic

Les Fidji sont l’une des équipes à suivre en cette Coupe du monde et après leur victoire sur la Géorgie (17-12), ils semblent se diriger tout droit vers une qualification pour les quarts de finale. Ils se sont pourtant fait peur lors de cette rencontre, qui a été assez compliqué à gérer pour Josua Tuisova, qui a appris une terrible nouvelle juste avant de rentrer sur le terrain.

On approche de la dernière ligne droite de cette Coupe du monde, avec la fin de matchs de poules. Des nouveaux favoris se sont manifestés et c’est notamment le cas des Fidji, qui pourraient terminer premiers de leur poule en allant chercher un tout petit point face au Portugal (dimanche, 21h) et ainsi viser un possible quart de finale contre l’Angleterre.

Tuisova, le fer de lance de l’attaque fidjienne

Les Îliens peuvent compter plusieurs joueurs de classe mondiale dans leurs rangs, capables de créer un exploit jusque dans le dernier carré de la Coupe du monde. C’est le cas de Josua Tuisova, qui n’est que trop bien connu par les suiveurs du Top 14. L’ancien du RCT et du LOU est un véritable rouleau compresseur et son duo avec Waisea Nayacalevu, un autre pensionnaire du championnat français, fait des merveilles.

Une tragédie juste avant le match contre la Géorgie