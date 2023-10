XV de France : Galthié affole tous les records

Thibault Morlain

Ayant pris la succession de Jacques Brunel, Fabien Galthié est aujourd'hui le sélectionneur du XV de France. Et alors que le rugby français avait connu des dernières années très difficiles, depuis la prise de fonction de l'ancien demi de mêlée des Bleus, le soleil brille à nouveau au-dessus de la sélection française. Le XV de France est à nouveau une nation qui domine et certaines statistiques de Galthié sont là pour le prouver.

Ce vendredi 6 octobre, le XV de France affrontera l'Italie pour le dernier match de poules de la Coupe du monde de rugby. Avec un sans-faute jusqu'à présent, les Bleus doivent s'imposer s'ils veulent sortir à la première place de leur groupe et se qualifier pour les quarts de finale du Mondial. Même sans Antoine Dupont, Fabien Galthié a ce qu'il faut pour vaincre les Italiens. Un succès qui serait alors son 35ème à la tête du XV de France.

Laporte résiste encore à Galthié...

Avant cette rencontre face à l'Italie, Fabien Galthié compte 34 victoires sur le banc du XV de France. Soit le 2ème plus haut total pour un sélectionneur des Bleus. En effet, seul Bernard Laporte fait mieux avec 62 matchs gagnés. Le fait est que l'ancien sélectionneur du XV de France est resté 8 ans en poste, contre un peu plus de 3 pour l'instant pour Galthié, tout en officiant durant 98 matchs contre 42 pour l'actuel sélectionneur. En cas de 35ème victoire, Fabien Galthié dépasserait alors Jean-Claude Skrela (34 victoires) tandis qu'on retrouve derrière Marc Liévrememont (27 victoires), Pierre Berbizier (26), Philippe Saint-André (20), Jacques Brunel (10) et Guy Novès (7).

Galthié domine avec le XV de France

Voilà donc un record qui résiste à Fabien Galthié avec le XV de France. Mais à côté de cela, le sélectionneur des Bleus dominent dans d'autres catégories. En effet, après 42 matchs à la tête de la sélection tricolore, Galthié compte le plus petit total de défaites, seulement 8. En comparaison, Bernard Laporte a lui connu 34 revers. De même, signe des bons résultats du XV de France, Fabien Galthié a un taux de victoire de 81%, le deuxième dans cette catégorie étant Pierre Berbizier avec 67% de victoires.