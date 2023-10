Coupe du monde de Rugby : «Excitant», le XV de France reçoit un message !

Alexis Brunet

SI la logique suit son cours, et que le XV de France se qualifie pour les quarts de finale, les hommes de Fabien Galthié devraient affronter à cette occasion l'Afrique du Sud. Bien que la France fasse partie des favoris, cela n'effraye pas le buteur sud-africain Handré Pollard, qui au contraire trouverait ça excitant de défier les Bleus, à domicile.

Il reste un match à disputer pour le XV de France dans son groupe, et cela sera face à l'Italie le vendredi 6 octobre. Après cela normalement, les Bleus devront disputer leur quart de finale, et cela sera probablement contre l'Afrique du Sud, si cette dernière finie bien deuxième de son groupe, et la France première..

Pollard est excité à l'idée de jouer la France

L'Afrique du Sud a donc de grandes chances d'affronter le XV de France, et visiblement cela enchante Handré Pollard. Le buteur sud-africain a affirmé être excité par un possible affrontement face aux Bleus. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « C’est une grande possibilité (d’affronter la France). Ça serait excitant de jouer contre le pays hôte, nous l’avions fait en 2019 au Japon. L’atmosphère était incroyable, et je suis sûr que ça serait pareil ici, donc j’ai hâte si c’est le cas. »

Coupe du monde de Rugby : Dupont de retour, le XV de France affiche sa satisfaction https://t.co/KdQ2ueTSXH pic.twitter.com/Du3WZaKhYx — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Dupont sera-t-il de retour pour le quart de finale ?

La principale question qui agite le XV de France actuellement, est de savoir si Antoine Dupont pourra être titulaire lors du début des phases finales. Le demi de mêlée a repris l'entraînement dernièrement, mais il ne sera pas apte face à l'Italie pour le dernier match du groupe. Pour savoir s'il sera apte pour le quart de finale, une décision sera prise au dernier moment par le chirurgien du joueur du Stade Toulousain, mais c'est le capitaine des Bleus qui aura le dernier mot. Contre les Italiens, il sera remplacé par Maxime Lucu.