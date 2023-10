XV de France : Galthié soulagé, Antoine Dupont est de retour

Alexis Brunet

Le XV de France prépare actuellement son dernier match de poule face à l'Italie. Justement ce dimanche, un joueur a fait son retour à l'entraînement collectif, il s'agit d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée a fait quelques courses, des passes, et des coups de pied, de quoi monter tranquillement en régime, en vue du probable quart de finale.

L'inquiétude était grande le 21 septembre dernier sur la pelouse du stade Vélodrome. En effet, à la 46ème minute du match face à la Namibie, Antoine Dupont était contraint de quitter le terrain. Le demi de mêlée était blessé au visage, à la suite d'un contact avec le capitaine namibien, Johan Deysel. Juste après la rencontre, la possibilité d'une fin de Coupe du monde pour le capitaine des Bleus était évoquée.

Dupont est passé par la case opération

Les examens passés par Antoine Dupont révélaient une fracture maxillo-zygomatique. Les supporters du XV de France craignaient alors une indisponibilité longue durée, mais le capitaine des Bleus s'est donné les moyens de revenir au plus vite. Pour y parvenir, ce dernier est passé par la case opération. Depuis, l'espoir de le voir sur le terrain lors du probable quart de finale existe réellement, même si le feu vert sera donné au dernier moment, par le chirurgien de Dupont.

🤗 Bon retour parmi nous Antoine @Dupont9A ! #UnisPourUnRêve pic.twitter.com/cFs3u0weSw — France Rugby (@FranceRugby) October 1, 2023

Dupont a repris l'entraînement