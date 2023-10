Coupe du monde de rugby : Ils répondent aux accusations de tricherie

Thibault Morlain

Et si le XV de France n'affrontait finalement pas l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde ? Alors qu'on s'attend tous à cette affiche, un scénario pourrait faire que les Springboks soient éliminés dès la phase de poules. Tout dépendra du résultat de la rencontre entre l'Irlande et l'Ecosse, qui peuvent toutes les deux se qualifier. De quoi faire dire à certains que le match pourrait être fausser. De quoi faire réagir Irlandais et Ecossais.

Samedi 7 octobre, 21h, l'Irlande affronte l'Ecosse. Une rencontre qui pourrait déterminer l'adversaire du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde. Alors qu'on annonce un choc face à l'Afrique du Sud, c'est encore loin d'être joué. En effet, les Ecossais peuvent encore se qualifier et même en cas de défaite, le XV du Trèfle peut également passer. Un scénario peut ainsi éliminer les Springboks. Lequel ? Il faudrait pour cela que l'Ecosse s'impose avec le point de bonus offensif et plus de 25 points d'écart et que l'Irlande prenne également le point de bonus offensif dans la défaite. Les deux nations pourraient-elles alors se mettre d'accord pour que tout le monde y gagne ?

Coupe du monde de rugby : Le XV de France fait face à un nouveau problème https://t.co/R7WCgL5wG9 pic.twitter.com/w1WnLcTRFl — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

« Non, nous n'allons pas être de mèche avec l'Ecosse »

Rapporté par le Daily Express , Mike Catt, entraîneur adjoint de l'Irlande, a expliqué en conférence de presse : « Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Non, nous n'allons pas être de mèche avec l'Ecosse. Tout d'abord, est-ce que nous voulons que l'Ecosse nous batte de 21 points ? Si vous demandez à n'importe quel joueur dans le vestiaire, n'importe lequel, est-ce qu'ils voudraient que l'Ecosse nous batte de 21 points ? Non, désolé. Andy Farrell est totalement conscient de ce qui arrive et ce qui doit arriver. Finalement, les deux équipes doivent gagner le match »

« Nous sommes concentrés sur nous-mêmes »