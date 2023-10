Le XV de France recale un crack, l’Italie se frotte les mains

Jean de Teyssière

Plus d'un mois après le début de la compétition, la phase de poules va se terminer. Le XV de France affrontera l'Italie à Lyon ce vendredi soir avec en jeu une place pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Le dessin est simplissime : le gagnant poursuivra l'aventure, le perdant rentrera à la maison. Avant ce match couperet, le sélectionneur italien, Kieran Crowley, a manié l'humour pour évoquer le meilleur joueur de sa sélection, Ange Capuozzo, qui aurait pu jouer pour la France...

L'Italie, qui restait sur quatre victoires consécutives, un record dans son histoire au XXIème siècle s'est frotté à l'une des meilleures nations du rugby : la Nouvelle-Zélande. À Lyon, les All Blacks n'ont fait qu'une bouchée de la Squadra Azzura qui a encaissé un terrible 96-17 et qui doit désormais battre le XV de France pour espérer passer les poules et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby.

«Ange est un facteur X, il aura quelques occasions de relance»

Présent en conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur néo-zélandais de l'Italie, Kieran Crowley, évoque le rôle que son numéro 14, Ange Capuozzo, devra jouer face au XV de France ce vendredi : « J'attends de lui qu'il attrape le ballon et qu'il court. Ange est un facteur X, il aura quelques occasions de relance car la France utilise un long jeu au pied. Mais nous devrons essayer de contourner ces jeux au pied. Ils essayent de vous étouffer comme ça. Ange fait partie de nos trois arrières, et tout le monde devra être au niveau vendredi soir. »

Coupe du monde de Rugby : Il annonce un carton pour le XV de France https://t.co/vl2NHggiyE pic.twitter.com/PtOBUm8sHS — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

«Si Ange était si bon, il aurait été pris par la France»