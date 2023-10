Coupe du monde de Rugby : Sans Dupont, Galthié a trouvé le patron du XV de France

Axel Cornic

Antoine Dupont toujours blessé, Fabien Galthié a décidé de faire confiance à Charles Ollivon pour mener le XV de France en tant que capitaine. Une sorte de clin d’œil au passé, puisque c’est bien le troisième-ligne qui était censé être le capitaine du mandat de Galthié, avant qu’une grave blessure ne vienne compliquer les choses.

Avec la blessure d’Antoine Dupont, la France n’a pas seulement perdu l’un des meilleurs joueurs de la planète. Elle a en effet perdu aussi son capitaine, le leader qui mène l’équipe depuis plusieurs années déjà et qui était devenu un point de référence pour tout un groupe. Mais ses remplaçants sont plus qu’à la hauteur…

« Le capitanat n'a pas changé grand-chose dans ma semaine »

C’est Charles Ollivon qui a remplacé Dupont au pied levé et ce mercredi en conférence de presse, il assure n’avoir aucune pression particulière. « Le capitanat n'a pas changé grand-chose dans ma semaine. On a un groupe de leaders (avec Fickou, Alldritt, Marchand, Jelonch) et en l'absence d'Antoine Dupont, tout le groupe est resté soudé pour compenser son absence. Tout s'est fait de façon simple. Chacun est libre de s'exprimer, comme il le ressent » a expliqué le troisième-ligne du XV de France.

« Il a été notre capitaine au début de notre mandat »