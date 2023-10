XV de France : L’Italie se prépare avec un rituel improbable !

Axel Cornic

Les Italiens ont rendez-vous avec l’histoire ce vendredi, puisqu’ils peuvent encore se qualifier pour la première fois pour un quart de finale de Coupe du monde. Il faudra toutefois battre le XV de France, ce qui n’est pas forcément facile une semaine après avoir vécu une humiliation en mondovision face aux All Blacks (96-17).

C’est le dernier rendez-vous de cette phase de poules pour le XV de France, avant de penser à un éventuel quart de finale. Objectif, une victoire pour terminer premier de cette poule A et invaincu, ce qui pourrait être de bon augure pour la suite de la compétition. Mais il faudra se méfier de l’Italie, qui semble plus remontée que jamais après la gifle reçue face à la Nouvelle-Zélande.

« On a écrit sur un bout de papier ce qu'il s'est passé dans le match »

En conférence de presse ce mercredi, les Italiens ont assuré avoir oublié cette terrible défaite, grâce à un rituel assez étonnant. « On a écrit sur un bout de papier ce qu'il s'est passé dans le match, ce qu'on pensait que l'on pouvait faire mieux, ce qu'il s'est mal passé » a confié le pilier Pietro Ceccarelli. « On a écrit cela sans en parler à personne et on l'a jeté dans le feu pour mettre le match derrière nous. On ne l'a pas oublié parce qu'il y a beaucoup à apprendre, mais ça nous a aidé pour laisser ce match derrière, attaquer la semaine et cette nouvelle chance que l'on a face à la France ».

« On avait besoin de retrouver de la confiance cette semaine et nous avons fait ce truc où nous avons jeté nos pensées dans le feu »