XV de France : Énorme galère pour Galthié, «ça peut durer 15 jours»

Après presque un mois de compétition, le XV de France compte ses blessés avant de disputer un éventuel quart de finale le 14 ou 15 octobre prochain. Avec Antoine Dupont ils sont encore trois à infirmerie et à en croire le manager santé Bruno Boussagol la reprise n’est pas pour tout de suite pour certains.

Depuis le forfait de Romain Ntamack, une petite polémique enfle autour du XV de France et surtout de son travail physique qui selon certains est la raison des différents pépins rencontrés par les joueurs. C’est notamment le cas de Julien Marchand, qu’on n’a plus vu depuis sa sortie face aux All Blacks (27-13), lors du match d’ouverture de cette Coupe du monde.

« On devra avancer prudemment et ça peut durer 15 jours »

Et on ne devrait pas le revoir de sitôt, puisque Bruno Boussagol s’est montré assez pessimiste concernant le retour de Marchand. « La première étape s'est passée normalement mais la deuxième, on a senti une perte en qualité. C'est difficile de passer les étapes » a déclaré le manager santé du XV de France. « On vous avait informé entre 4 à 6 semaines. On est dans la 4e. Pour nous, c'était prendre un risque de forcer l'entraînement. La semaine prochaine, on va être dans la même démarche. S'il passe ce palier, on pourra imaginer qu'il sera compétitif pour match suivant (le quart de finale). Sinon, on devra avancer prudemment et ça peut durer 15 jours ».

