XV de France : Dupont et Ntamack out, Galthié rassure

Axel Cornic

Avec le forfait de Romain Ntamack et la blessure au visage d’Antoine Dupont, le XV de France va jouer face à l’Italie avec une charnière formée par Matthieu Jalibert et Maxime Lucu. Les deux se connaissent très bien puisqu’ils jouent ensemble à l’Union Bordeaux-Bègles et Fabien Galthié est persuadé qu’ils seront à la hauteur du rendez-vous.

C’est officiel, on ne reverra pas Antoine Dupont faire son retour pour le dernier match de poule de la France. Treize jours après sa blessure face à la Namibie, le capitaine est toujours préservé par le XV de France en vue d’un éventuel quart de finale. À sa place, c’est Maxime Lucu qui va prendre le 9 et il aura à ses côtés Matthieu Jalibert, qui remplace lui Romain Ntamack depuis le début de la Coupe du monde.

« Maxime Lucu nous a jamais déçus, il a toujours performé en équipe de France »

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, Fabien Galthié c’est exprimé au sujet de cette charnière bordelaise, avec un bel hommage rendu à Maxime Lucu. « Max nous a jamais déçus, il a toujours performé en équipe de France. Avec un profil qui lui appartient » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « C'est un joueur très altruiste pour l'équipe, en défense comme en attaque, qui a des qualités techniques individuelles comme un jeu au pied exceptionnels. Il est courageux, il a du tempérament ».

« Le fait de s'entraîner en club continuellement les rapproche »