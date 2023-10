XV de France : Dupont et Ntamack sont remplacés, c’est totalement validé

Arnaud De Kanel

Fabien Galthié est confronté à une avalanche de blessures ces dernières semaines. Le sélectionneur du XV de France devra faire, entre autres, sans la charnière sur laquelle repose le jeu de son équipe depuis quatre ans face à l'Italie vendredi puisque Romain Ntamack et Antoine Dupont sont forfaits. Matthieu Jalibert et Maxime Lucu devraient donc les remplacer et ça n'est pas pour déplaire à Rémi Lamerat.

Les deux stars du XV de France sont frappées par la malchance. Victime d'une rupture des ligaments croisés face à l'Ecosse au mois d'août, Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. De son côté, Antoine Dupont a été touché lors du dernier match face à la Namibie. Le capitaine du XV de France manquera donc la rencontre face à l'Italie et Fabien Galthié devrait opter pour une charnière 100% bordelaise. Titulaire au poste d'ouvreur pour pallier à la blessure de Ntamack, Matthieu Jalibert devrait être associé à son coéquipier de l'UBB Maxime Lucu vendredi. Les deux hommes vont remplir leur mission à merveille selon Rémi Lamerat.

«Les deux se complètent très bien»

L'ancien centre de 33 ans est persuadé que ses deux anciens coéquipiers vont réaliser un bon match contre l'Italie. « Il y a un profond respect entre Maxime Lucu et Matthieu Jalibert alors que finalement quand on les connaît un petit peu, pas grand-chose ne les rassemble. On parle du style de jeu mais il y a aussi le caractère où ils sont très différents. Malgré tout, les deux se complètent très bien. Il y a un respect mutuel qui fait que les messages passent facilement », relève Rémi Lamerat dans ViàMidol la quotidienne . L'ancien joueur de l'UBB estime tout de même que Jalibert risque de prendre le jeu à son compte.

«Quand Matthieu a décidé de faire quelque chose, il le fait»