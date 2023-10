XV de France : Même blessé, Dupont domine la Coupe du monde

Axel Cornic

De retour à l’entraînement après son opération d’une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont n’a disputé que deux rencontres depuis le début de la Coupe du monde et ne sera pas présent pour la prochaine, face à l’Italie. Cela ne l’empêche pas de truster les premières places dans les tableaux statistiques de World Rugby !

C’est l’homme dont tout le monde parle, depuis le début de la Coupe du monde. Souvent comparé à un Zinédine Zidane ou à un Kylian Mbappé, Antoine Dupont est l’homme qui peut ramener le trophée mondial à la France. C’est pour cela que sa récente blessure et son éventuel forfait ont tant secoué le rugby tricolore et ce n’est pas fini, puisque son retour à la compétition n’est pas totalement acté.

Il prépare sa vengeance, le XV de France peut trembler https://t.co/qTkwglJ32u pic.twitter.com/ba50RUKQ9I — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Réunion décisive ce lundi pour Dupont

Car s’il a repris les entraînements depuis le début de la semaine, le capitaine du XV de France n’a pas encore l’accord total de l’équipe médicale et surtout de son chirurgien, qu’il devra voir ce lundi 9 octobre. « Tout se passe normalement avec Antoine. Prochaine étape avec lui, il reste avec nous jusqu'au match (face à l’Italie) » a expliqué Bruno Boussagol, manager santé du XV de France. « Il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle. On attend l'avis du chirurgien pour voir ce qu'on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale ». S’il reçoit le OK du chirurgien, Dupont pourra postuler pour une place lors d’un éventuel quart de finale.

En tête du classement des offloads

En attendant, il affole les statistiques de World Rugby et même son absence ne semble pas avoir permis aux autres de le rattraper. Car Antoine Dupont est actuellement le joueur avec le plus grand nombre de passes après contact ou offloads, puisqu’il en compte 7 en 2 matchs. C’est autant que l’Italien Montanna Ioane, qui a toutefois disputé un match en plus que le capitaine du XV de France. A noter qu’il est le seul Français dans le top 10, puisqu’il fauit descendre jusqu’à la 25e place pour trouver Damian Penaud et ses 4 passes après contacts en 2 matchs.