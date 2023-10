XV de France : L'annonce de Boudjellal sur la succession de Galthié

Thibault Morlain

Si le XV de France est idéalement positionné pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, un scénario catastrophe pourrait faire que les joueurs de Fabien Galthié soient éliminés dès les poules. Un véritable fiasco qui pourrait alors avoir raison du sélectionneur des Bleus. Mais qui pourrait remplacer Galthié à la tête du XV de France ? Mourad Boudjellal ne se fait pas trop de soucis.

Sous les ordres de Fabien Galthié, le XV de France est redevenu une nation dominante du rugby mondial. Mais sera-t-il encore le sélectionneur des Bleus dans les semaines à venir ? S'il semble inconcevable de voir Galthié quitter ses fonctions, si le XV de France venait à perdre face à l'Italie ce vendredi et se faire éliminer dès les phases de poules de la Coupe du monde de rugby, cela pourrait être très difficile pour lui de continuer à son poste.

« Le virer, ça coûtera cher »

A propos de l'avenir de Fabien Galthié, Mourad Boudjellall a d'ailleurs confié pour Eurosport : « Il a un contrat jusqu’en 2028. Le virer, c’est compliqué. Il faut lui payer quasiment 5 années de salaire. Ça va faire cher. Le virer, ça coûtera cher. Ça serait une catastrophe et pour l’équipe de France et pour le rugby en général. Une élimination prématurée ferait complètement retomber le soufflé et ça serait très mauvais pour le rugby en général. Je ne sais pas si on s’en remettrais. Je n’ose même pas l’imaginer et il faudrait un scénario où on ne prend même pas un bonus défensif. Ça fait beaucoup. Maintenant, si ça arrive, il faut qu’il arrête ».

« On a la chance en France d’avoir d’excellents entraîneurs »