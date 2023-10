«Grand homme», un joueur du XV de France reçoit un bel hommage !

Alexis Brunet

Pour son dernier match de groupe, le XV de France va défier l'Italie, le vendredi 6 octobre à Lyon. Cela sera l'occasion pour Ange Capuozzo, l'arrière italien de retrouver quelques-uns de ses coéquipiers du Stade Toulousain. Il recroisera normalement Thomas Ramos qui est un concurrent direct en club, pourtant cela n'a pas empêché dernièrement l'ancien Grenoblois de témoigner tout le respect qu'il avait pour le Français.

Il reste une dernière étape à franchir afin que le XV de France soit officiellement qualifié pour les quarts de finale. Pour le moment, les hommes de Fabien Galthié sont premiers de leur groupe, trois points devant la Nouvelle-Zélande, et l'Italie. Justement ce sont les Italiens que les partenaires de Charles Ollivon vont affronter, à l'occasion du dernier match de leur poule.

La belle anecdote de Capuozzo sur Ramos

Plusieurs internationaux italiens évoluent en France. C'est le cas d'Ange Capuozzo qui joue pour le Stade Toulousain. Ce dernier va donc retrouver certains coéquipiers, et notamment Thomas Ramos. Pour le Midi Olympique , l'arrière italien a justement livré une belle anecdote sur le joueur du XV de France, qui souligne toute la classe de ce dernier. « Le soir de mon déménagement à Toulouse, j’ai entendu quelqu’un toquer à ma porte. J’étais étonné: il était assez tard, personne ne savait encore où j’habitais… J’ouvre, et sur le palier, je vois Thomas Ramos, une bouteille à la main. Il savait que je venais d’emménager car j’occupe l’ancienne maison de Sébastien Bézy et il était venu me souhaiter la bienvenue, en toute simplicité. De sa part, j’ai trouvé ça incroyable. Je n’étais personne et lui un des cadres du Stade Toulousain, un joueur que je considérais comme de classe mondiale. »

Capuozzo et Ramos sont rivaux à Toulouse

L'anecdote est d'autant plus belle qu'au Stade Toulousain, les deux hommes sont rivaux. En effet ils jouent au même poste, ce qui normalement entraîne plus souvent les coups bas et autres méchancetés. Ce n'est pas le cas entre les deux arrières, car Capuozzo souligne au passage : « En plus d’être un grand joueur, il est un grand homme. »