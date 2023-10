XV de France : La FFR calme tout le monde pour le retour d’Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont sera-t-il de retour à temps en quart de finale de la Coupe du monde le 14 ou 15 octobre prochain ? Le suspense reste entier, y compris pour le joueur du XV de France, qui n’aura pas le dernier mot sur la question. Invité de RMC ce dimanche, le président de la FFR Florian Grill a réaffirmé que seul le chirurgien ayant opéré le maître à jouer des Bleus était à même de trancher.

Toute la France se passionne pour le feuilleton Dupont. Touché au visage contre la Namibie et opéré dans la foulée d’une fracture maxillo-zygomatique, la star des Bleus a entamé une course contre la montre pour être de retour à temps pour un probable quart de finale le 14 ou 15 octobre prochain. De retour à l’entraînement ce week-end, Antoine Dupont s’est contenté de quelques exercices, laissant planer le doute au sujet de sa présence sur les terrains pour le premier match à élimination directe. L’incertitude reste donc totale, et un seul homme sera capable de lâcher le verdict.

« Ce n’est pas moi qui décide, même pas Antoine »

Invité de RMC ce dimanche soir, Florian Grill a réaffirmé que seul le médecin en charge d’Antoine Dupont prendra la décision concernant son retour dans cette Coupe du monde. « Ce n’est pas moi qui décide, même pas Antoine, c’est le chirurgien qui l’a opéré qui aura le dernier mot, et c’est important qu’il en soit ainsi , a indiqué le président de la FFR au sujet d’un éventuel retour en quart de finale. Ce qui compte avant tout, c’est préserver la santé des pratiquants et Antoine le premier. Donc c’est le chirurgien qui aura le dernier mot et on va l’écouter attentivement. »

« C’est le chirurgien qui aura le dernier mot et le seul chirurgien qui l’a opéré, pas les 60 millions de chirurgiens qu’on écoute »