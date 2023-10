Coupe du monde de Rugby : Miraculé du XV de France, il savoure

Axel Cornic

Près de sept mois après une rupture des ligaments croisés du genou, Anthony Jelonch a fait son retour avec le XV de France, alors que personne ne le voyait disputer cette Coupe du monde. Après l’Uruguay et la Namibie, le troisième-ligne sera à nouveau titulaire ce vendredi face à l’Italie.

Le 26 février 2023, Fabien Galthié pensait avoir perdu l’un de ses cadres. Anthony Jelonch est en effet sorti sur blessure face à l’Ecosse (32-21) et le verdict a été terrible, puisqu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Une blessure qui entre opération, convalescence et rééducation obligé en général à rester à l’arrêt plusieurs mois et qui à l’époque, semblait être synonyme de forfait pour la Coupe du monde.

« On a toujours senti qu’Anthony serait de retour avec nous à la Coupe du monde »

Pas pour Jelonch ! Ce dernier a en effet déjoué tous les pronostics et a même impressionné le staff du XV de France, puisqu’il a récupéré à temps pour faire partie de la liste des 33 de Fabien Galthié pour la Coupe du monde 2023. « On a toujours senti qu’Anthony serait de retour avec nous à la Coupe du monde. Le travail, la conviction, ça forge et ça aide » avait expliqué le sélectionneur des Bleus .

« Je reprends de la confiance sur mon genou »