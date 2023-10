Le XV de France enfin de retour, «ça fait 15 jours qu'on y pense»

Axel Cornic

Gaël Fickou s’est exprimé au sujet du match de poule qui attend le XV de France ce vendredi, face à l’Italie. Une rencontre à priori à la portée des Bleus, qui vont toutefois devoir vite rentrer dans la rencontre alors que leur dernière sortie remonte au 21 septembre dernier, avec la démonstration contre la Namibie (96-0).

Les compétitions de rugby ont la particularité d’être beaucoup plus longues que celles d’autres sports, notamment du football. La durée de cette Coupe du monde a d’ailleurs soulevé plusieurs débats, surtout avec certains matchs jugés d’un niveau trop faible pour un tel évènement.

La France retrouve la compétition après 15 jours

L’espacement des rencontres a notamment concerné le XV de France, qui va retrouver l’Italie ce vendredi pour son dernier match de poule... précisément quinze jours après avoir croisé le fer avec la Namibie ! Une période délicate, puisque le staff de Fabien Galthié a dû maintenir mobilisés les joueurs, soigner les blessés et en même temps offrir un peu de temps libre pour aérer les esprits, avant une rencontre qui est considérée comme une sorte de 8e de finale.

« Il faut gérer les semaines sans match, rester concentré »