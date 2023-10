EXCLU - XV de France : «Je ne suis pas inquiet avant l’Italie»

Axel Cornic

Rencontré à l’occasion d’un évènement Canon, fournisseur officiel de la Coupe du monde, l’ancien international aux 82 sélections a décrypté avec Le10Sport le match de ce vendredi, qui oppose le XV de France à l’Italie. Une rencontre à l’issue cruciale, puisqu’elle déterminera la suite de la compétition pour les Bleus.

Après plus d’un mois, on va bientôt assister au dénouement de la phase de poules de cette Coupe du monde 2023. Dans la poule A, la France va affronter l’Italie et en cas de victoire, elle terminera première devant notamment la Nouvelle-Zélande.

«On n'aura pas Super Dupont»... Cette annonce inquiétante pour le XV de France https://t.co/4pfbsreGVw pic.twitter.com/NEbxIzs2DT — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

44 à 3, pour la France

L’historique est clairement du côté du XV de France avant cette rencontre. En 47 rencontres de 1937 à 2023, les Bleus se sont imposés 44 fois, contre seulement trois victoires pour l’Italie. La dernière remonte au 3 février 2013 (23-18), mais la rencontre lors du Tournoi des 6 Nations 2023 a été très serrée (24-29) et certains craignent une mauvaise surprise.

« Il faudra bien préparer ce dernier match, parce que l’Italie c’est une équipe qui produit un beau rugby, il ne faudra pas trop leur laisser le ballon »