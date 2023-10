Boudjellal réagit à ce drame en pleine Coupe du monde de rugby

Thibault Morlain

Alors que les Fidji ont de grandes chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, Josua Tuisova a fait le choix de rester avec ses coéquipiers, lui qui est pourtant frappé par un drame. En effet, avant la dernière rencontre face à la Géorgie, le Fidjien a appris le décès de son fils. Un drame qui suscite beaucoup de réactions, à commencer par celle de Mourad Boudjellal, qui avait connu Tuisova à Toulon.

Ayant joué la quasi totalité de la dernière rencontre des Fidji face à la Géorgie lors de la Coupe du monde, Josua Tuisova cachait un terrible drame. En effet, juste avant ce match, le joueur des Fidji avait appris le décès de son fils. Cela ne l'a toutefois pas empêché de jouer donc et voilà que Tuisova va également rester en France pour le reste du Mondial, ce qui lui fera louper l'enterrement de son fils.

Coupe du monde de rugby : Ils répondent aux accusations de tricherie https://t.co/za8Jh28Z74 pic.twitter.com/uuJd4pD5gB — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« On l'a vu grandir à Toulon »

Ayant connu Josua Tuisova à Toulon, Mourad Boudjellal a eu quelques mots pour son ancien joueur suite à ce drame. Au micro d' Eurosport , il a alors confié : « Mon coup de coeur ? C’est sur un joueur que j’ai fait venir en France il y a une dizaine d’années qui s’appelle Josua Tuisova. Il était mineur, il était phénoménal. Je me souviens, on l’avait lancé dans un match amical, je devais resigner son contrat le lundi. J’avais dit à Bernard Laporte, surtout de ne pas en parler même s’il fait un gros match. Personne le connaissait, pour son premier match, il plante deux essais. En conférence de presse, Bernard Laporte dit que Tuisova sera le meilleur joueur du monde. Le lundi, son agent m’appelle et me dit qu’on reprend tout à 0 dans la négo. On l’a vu grandir à Toulon, on l’a vu devenir un homme, on l’a vu se marier, on l’a vu avoir des des enfants ».

« Plus qu’un coup de coeur, c’est un énorme respect »