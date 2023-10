L’Italie va tenter un coup de poker contre le XV de France, Danty s’en moque

Jean de Teyssière

Le XV de France va disputer son dernier match de poule ce vendredi, face à l'Italie. Et les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur puisqu'en cas de défaite non bonifiée, ils seront éliminés de la compétition. Ils vont devoir répondre présents face à une Squadra Azzura revancharde après la défaite face à la Nouvelle-Zélande (17-96) et qui viendront avec une toute nouvelle stratégie.

L'issue de ce groupe A est proche. Qui de la France ou de l'Italie se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby ? Le match de vendredi donnera son verdict et les Bleus aimeraient bien éviter de subir une très mauvaise surprise face à une équipe ne les ayant plus battu depuis dix ans. Jonathan Danty se dit en tout cas prêt et confiant.

«Je vais l’aborder de la même manière que d’habitude»

L'Italie se présentera face au XV de France avec une stratégie différente, puisque Paolo Garbisi a été replacé au centre et Ange Capuozzo à l'arrière. Interrogé sur ce changement de stratégie, Jonathan Danty affirme que cela ne va pas lui faire aborder cette rencontre différemment : « Si je vais changer ma façon de jouer par rapport à leur stratégie ? Non, je vais l’aborder de la même manière que d’habitude… Forcément, mon vis-à-vis aura des qualités différentes et un style de jeu différent de ceux que j’affronte d’ordinaire. On connaît le style de l’Italie, qui aime mettre de la vitesse dans les rucks et enchaîner les temps de jeu. »

«Je pense que nous avons largement de quoi répondre présent»