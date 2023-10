Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur All Blacks - Uruguay

Arnaud De Kanel

La Nouvelle-Zélande et l'Uruguay en terminent avec la phase de groupes de cette Coupe du monde. Les All Blacks peuvent se qualifier pour les quarts de finale dès ce jeudi soir. Pour cela, il devront l'emporter avec le bonus face aux Teros, déjà éliminés et qui s'offrent un match de gala pour finir.

La phase de groupes s'achève cette semaine. La Nouvelle-Zélande et l'Uruguay lancent, ce jeudi 5 octobre, une semaine décisive.

La qualification en vue pour les All Blacks

Les All Blacks ont fait forte impression la semaine passée en écrasant l'Italie (96-17). Cette démonstration a montré qu'il faudra compter sur eux dans ce tournoi malgré leur défaite en ouverture contre le XV de France. Et s'ils veulent poursuivre leur aventure, cela passe par un succès bonifié ce jeudi soir face à l'Uruguay. Les Teros viennent de battre la Namibie (36-26), après avoir tenu tête au XV de France. Alors forcément, on ne prend pas cet adversaire à la légère côté néo-zélandais. « On joue contre une équipe qui a perdu sur le même score que nous contre la France. Je n’essaye pas de gonfler artificiellement la valeur des Uruguayens. L’Uruguay est à même de nous poser des difficultés importantes dans de nombreux secteurs du jeu sur lesquels nous devrons probablement nous améliorer à l’avenir », confiait Ian Foster en conférence de presse mardi. Son talonneur Codie Taylor emboitait le pas le lendemain. « Cette semaine à l’entraînement, on a beaucoup parlé de la préparation individuelle et de l’état d’esprit à adopter pour aborder le match dans les meilleures conditions. Vous n'avez pas tort quand vous dites que les gros matches, considérés comme difficiles, mettent d’emblée tout le monde en alerte. On a vraiment analysé le jeu de l’Uruguay (…) Quand on écoute leur capitaine parler, on sent qu’il y a chez eux une énorme confiance, c’est vraiment beau à voir. Et ils ne parlent pas dans le vide. On s’est donc préparés en conséquence . »

Pour l'Uruguay, il s'agit de l'ultime défi d'une Coupe du monde déjà réussie. « On a un défi énorme contre les All Blacks, mais on veut continuer à jouer notre jeu et à écrire l’histoire. C’est une super occasion pour nous tous de les affronter », assurait Esteban Meneses après le succès contre la Namibie. Un discours assez ambitieux du sélectionneur uruguayen mais qui met forcement en garde les All Blacks.

Horaire et diffusion TV d'All Blacks - Uruguay

Le coup d'envoi sera donné par le l'Anglais Wayne Barnes à 21h00 depuis le Groupama Stadium de Lyon. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour All Blacks - Uruguay

La composition des All Blacks : 15. McKenzie ; 14. Jordan, 13. Lienert-Brown, 12. J. Barrett, 11. Fainga'anuku; 10. Mo'unga, 9. Roigard ; 7. Cane (cap.), 8. Jacobson, 6. Frizell; 5. Vaa'i, 4. S. Whitelock ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. Tu'ungafasi.



Les remplaçants : 16. Taukei'aho, 17. Williams, 18. Newell, 19. S. Barrett, 20. Blackadder, 21. Christie, 22. B. Barrett, 23. Clarke.



La composition de l'Uruguay : 15. Silva; 14. Mieres, 13. Inciarte, 12. Vilaseca (cap), 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Bianchi, 8. Diana, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Dotti ; 3. Arbelo, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.



Les remplaçants uruguayens : 16. Pujadas, 17. Benitez, 18. Peculo, 19. Rodriguez, 20. Civetta, 21. Ormachea, 22. Berchesi. 23. Alonso.