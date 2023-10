Scénario catastrophe pour le XV de France ? Il prévient tout le monde

Jean de Teyssière

Le XV de France affrontera l'Italie ce vendredi dans le dernier match de cette poule A. Avec un enjeu énorme puisque l'équipe qui sortira vainqueur de cette confrontation sera qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Mais le XV de France ne veut pas entendre parler de scénario catastrophe puisqu'il aborde ce match avec sérieux.

Avant de rejoindre l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, le XV de France doit impérativement battre l'Italie vendredi soir à Lyon. Un match a priori à la portée des Bleus , qui se méfient tout de même de la réaction italienne, sans doute revancharde après l'humiliation subie face aux All Blacks vendredi dernier (17-96).

La France éliminée si...

Le match de vendredi à Lyon qui opposera le XV de France à l'Italie va conclure ce groupe A et surtout désigner les qualifiés pour la suite de la compétition. Le petit point laissé en route face à l'Uruguay (27-12) pourrait coûter cher au XV de France qui aurait déjà été qualifié s'ils avaient réussi à décrocher ce point de bonus offensif. En cas de victoire italienne sans bonus défensif pour les Bleus , les deux équipes seront à égalité et l'Italie passera devant les Bleus en faveur de la confrontation directe entre les deux équipes. Une soirée qui pourrait donc tourner au cauchemar, comme au rêve. Pour l'une ou l'autre de ces équipes.

«On travaille pour faire le meilleur match possible»