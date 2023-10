XV de France : Il promet du lourd face à l’Italie !

Jean de Teyssière

Ce vendredi, le XV de France affrontera l'Italie pour une place en quarts de finale. Malheur, donc, au perdant qui verra sa Coupe du monde se terminer brutalement. Grégory Alldritt, absent lors des deux derniers matchs du XV de France à cause d'un problème au genou fera son grand retour face à l'Italie, lui qui sera titulaire. A deux jours de ce match couperet, il donne des nouvelles de l'état de forme du groupe.

Une semaine après la raclée subie face aux All Blacks (17-96), l'Italie devra se remettre rapidement en ordre de marche pour tenter de battre le XV de France à Lyon et poursuivre l'aventure en Coupe du monde.

«On sent tout le monde en pleine forme, les organismes sont au top»

Présent en conférence de presse ce mercredi, le troisième ligne centre Grégory Alldritt, a été interrogé sur l'état de forme du XV de France, quasiment deux semaines après le match face à la Namibie (96-0) : « Si on est forme ? Je peux répondre car j’ai battu ma vitesse maximale cette semaine, j’ai dépassé les 30 km/h et c'était un grand moment pour moi (rires). Je me sens très bien, on a beaucoup travaillé cet été. Nous avons enchaîné les matchs au début de cette Coupe du monde, on a donc pu aussi se régénérer et récupérer. On sent tout le monde en pleine forme, les organismes sont au top. J’espère que ce sera le cas vendredi soir également. »

«J’ai préféré prendre trois ou quatre jours pour revenir à 100 %»