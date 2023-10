Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur France - Italie

Arnaud De Kanel

Dernier match de poule pour le XV de France ce vendredi ! Les hommes de Fabien Galthié n'ont pas d'autres choix que de gagner ou de faire match nul face à l'Italie pour rallier les quarts de finale de leur Coupe du monde. En face, la Squadra Azzurra vise un exploit monumental.

Le XV de France dispute son quatrième et dernier match de poule ce vendredi soir. Privés d'Antoine Dupont, les Bleus affrontent l'Italie au Groupama Stadium de Lyon.

Un huitième de finale pour le XV de France et l'Italie

C'est un match à élimination directe avant l'heure qui nous attend ce vendredi soir. Le XV de France, qui reste sur des victoires face à la Nouvelle-Zélande (27-13), l'Uruguay (27-12) et la Namibie (96-0) dans ce tournoi, doit boucler la boucle face à une équipe supposée plus faible, à savoir l'Italie. On ne donnait pas cher de la peau des Italiens avant le début de la compétition, mais voilà qu'ils mettent une très grosse pression aux Bleus . Fabien Galthié s'est exprimé sur so, adversaire en conférence de presse. « C’est une équipe que l’on connaît bien, que l’on a affronté cinq fois sur ces quatre dernières années. Nous avons parlé des deux derniers matchs à Rome qui ont été très difficiles pour nous. C’est une équipe qui est blessée. C’est la plus grande difficulté qui nous attend. Des Latins blessés…On s’attend à une réaction très forte. Il y a eu quelques ajustements dans la composition de leur équipe. Cette équipe a tout à gagner. On s’attend à un match très très difficile », a souligné le sélectionneur du XV de France. Capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, Charles Ollivon s'attend également à un bras de fer. « L'équipe d'Italie ne montrera pas le même visage que face aux All Blacks. On a bien débriefé le dernier match du Tournoi face à eux. On ne s'est pas trop attardé sur leur match face aux Blacks car on sait qu'ils mettront un autre niveau d'engagement. On a lu ce qu'ils ont dit dans la presse, ils donneront tout. Il faudra être sérieux tout simplement. Les vingt premières minutes seront capitales. On est certain que cela va taper fort », a concédé le troisième ligne.

Le XV de France doit donc se méfier car cela fait plusieurs années que l'Italie progresse et cherche son match référence. En février, les Bleus s'étaient péniblement imposés 29 à 24 durant le Tournoi des VI Nations. En 2016, la France avait également flirté avec la défaite contre la Squadra Azzurra . Jonathan Danty s'en rappelle très bien. « L’Italie, c’est toujours un match très particulier pour nous. Dans le cadre du Tournoi, c’est presque toujours la première équipe que l’on joue, ce qu est toujours un peu plus délicat quand on sort de deux semaines de préparation. En plus, beaucoup de joueurs italiens ont des attaches avec la France, par où beaucoup d’entre eux sont passés, ce qui les rend particulièrement motivés pour ce rendez-vous. Dans ces matchs, il y a beaucoup de tension. Moi, ma première sélection, je l’ai connue contre l’Italie au stade de France et nous avions bien failli perdre. Les Italiens avaient eu la balle de match et Sergio Parisse avait tenté ce fameux drop… », s'est remémoré le contre du Stade Rochelais. Prudence donc, sous peine de prendre la porte prématurément.

Horaire et diffusion TV de France - Italie

Le coup d'envoi sera donné par le l'Anglais Karl Dickson à 21h00 depuis le Groupama Stadium de Lyon. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1.

Les compositions pour France - Italie

La composition du XV de France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.



Les remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Couilloud, 22. Moefana, 23. Jaminet.



La composition de l'Italie : 15. Capuozzo ; 14. Bruno, 13. Brex, 12. Garbisi, 11. Ioane ; 10. Allan, 9. Varney ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Cannone ; 3. Ceccarelli, 2. Faiva, 1. Ferrari.



Les remplaçants : 16. Manfredi, 17. Zani, 18. Riccioni, 19. Sisi, 20. Zuliani, 21. Fusco, 22. Morisi, 23. Pani.