Coupe du monde : C’est l’heure de vérité pour le XV de France !

C'est le grand jour pour le XV de France. Ce vendredi soir, les Bleus ont rendez-vous avec leur histoire dans cette Coupe du monde. Ils retrouvent l'Italie pour ce dernier match de la poule A et ils sont dans l'obligation de gagner. En effet, une défaite éliminerait les hommes de Fabien Galthié du Mondial.

Le XV de France joue son avenir dans sa Coupe du monde. Après des succès face à la Nouvelle-Zélande (27-13), l'Uruguay (27-12) et la Namibie (96-0), les Bleus affrontent l'Italie ce vendredi soir. Soit la France gagne et elle continue son aventure, soit elle perd et tout s'arrête brusquement. Et vu l'engouement médiatique et populaire de ce Mondial, il faut dire qu'une élimination serait une véritable catastrophe. Les Bleus vont sans doute jouer avec plus de pression que face aux All Blacks. Tout le monde les attend et ils n'ont plus droit à l'erreur à compter de 21h, et ce jusqu'à la fin de leur parcours.

«À partir de maintenant, c’est mort subite»

Gael Fickou l'a d'ailleurs rappelé en conférence de presse jeudi. Le patron de la défense du XV de France insiste sur cet aspect de mort subite. « On a hâte d’être sur le terrain, oui. Ceci dit, la longue parenthèse à Aix-en-Provence nous a également permis de travailler et de nous préparer au mieux pour ce match si important face à l’Italie. Maintenant, c'est à nous de nous créer de beaux souvenirs dans ce magnifique stade de Lyon. C’est un huitième de finale et nous nous attendons demain à un gros combat. Les Italiens ont commis un faux pas contre la Nouvelle-Zélande mais nous savons que contre nous, ils auront à coeur de se rattraper. Mais nous sommes aussi déterminés qu’eux. Il y a quinze jours que nous ne pensons qu’à ce match », a confié le centre du XV de France. Les hommes de Fabien Galthié tenteront d'imiter la Nouvelle-Zélande.

Les All Blacks qualifiés

Battus d'entrée par le XV de France, les All Blacks ont enchainé un troisième succès de rang jeudi soir face à l'Uruguay. Les joueurs de Ian Foster ont donc validé leur ticket pour les quarts de finale. Il ne reste plus qu'une place à prendre dans ce groupe A et elle reviendra au vainqueur de ce duel entre le XV de France et l'Italie. Rencontre que manquera Antoine Dupont, pas apte après sa blessure.