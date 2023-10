EXCLU - XV de France : «Ce n’est jamais facile de battre l’Italie»

Axel Cornic

Membre du XV de Légende réuni par Canon, fournisseur officiel de cette Coupe du monde, Yannick Jauzion a décrypté l’actualité du XV de France. Pour Le10Sport, il donne son avis concernant la dernière rencontre de la poule A qui attend les Bleus ce vendredi, face à l’Italie (21h).

Débuté le 8 septembre dernier par une victoire sur la Nouvelle-Zélande, le parcours du XV de France dans la poule A de cette Coupe du monde 2023 touche à son terme. C’est l’Italie qui se met en travers de la route des hommes de Fabien Galthié, qui sera notamment privé du capitaine Antoine Dupont et de Julien Marchand.

« L’Italie, c’est une très bonne nation, il faut toujours respecter l’adversaire »

Les affrontements face à l’Italie ont souvent tourné à l’avantage de la France, mais Yannick Jauzion se méfie tout de même avant un match important pour la suite de la Coupe du monde. « L’Italie, c’est une très bonne nation, il faut toujours respecter l’adversaire. Ce n’est jamais facile de les battre, mais si on joue à notre niveau, je pense qu’on est au-dessus » a expliqué l’ancien trois-quart centre aux 73 sélections avec le XV de France.

« Si on veut être Champion du monde, il faut battre n’importe qui »