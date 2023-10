XV de France : la vraie Coupe du monde commence aujourd'hui !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Après un mois de compétition, le XV de France débute enfin les choses sérieuses face à l’Italie ce vendredi à Lyon (21h00). Un véritable huitième de finale que le staff des Bleus avait ciblé depuis bien longtemps. Les choses sérieuses commencent enfin.

Selon Fabien Galthié, la notion de « pic de forme » est aussi désuète que celle d’équipe « premium ». Dans leur communication, pourtant, tous les acteurs du groupe France utilisent la sémantique adéquate pour nous faire comprendre que les joueurs sont prêts, et au mieux de leur forme. Ce match face aux Azzurri, les Bleus l’attendaient avec impatience, sachant pertinemment qu’il serait décisif, quel que soit le résultat du match d’ouverture face aux All Blacks. A bien des égards, il s’agit donc d’une sorte de huitième de finale qui permettrait au XV de France de basculer vers les véritables phases finales, et donc vers le très attendu, et supposé, quart de finale contre les Springboks, champions du monde en titre.

🇫🇷⚡️🇮🇹 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 #FRAvITALes Bleus ont rendez-vous à 21h vendredi soir à Lyon pour une qualification 𝗲𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 ! #RWC2023#UnisPourUnRêve #XVdeFrance pic.twitter.com/AatuOtidSr — France Rugby (@FranceRugby) October 4, 2023

Record de vitesse pour 6 joueurs

Quinze jours après leur dernier match de poule, il s’agit d’un nouveau départ pour l’équipe de France. Le vrai ! Le véritable coup d’envoi de la Coupe du monde ! Le Mondial « premium », couperet, en compagnie des meilleures nations du monde. Passé ce long tunnel de rugby folklorique et déséquilibré à l’issue duquel les analyses seront concordantes pour annoncer que le rugby n’a pas encore trouvé la clef pour s’ouvrir au monde et bousculer la hiérarchie, les habituelles grandes nations peuvent désormais lutter entre elles pour désigner leur vainqueur. Le XV de France avait déjà tablé sur ce scénario et préparé ses hommes en fonction. Pour preuve, les joueurs ont atteint cette semaine les scores attendus sur leurs capteurs. Plusieurs joueurs, dont les troisième-lignes Grégory Alldritt, François Cros et Anthony Jelonch, ont même battu leur record de vitesse.

« C’est la mort subite »