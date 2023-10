Coupe du monde de rugby : Le XV de France joue sa survie

Arnaud De Kanel

Comme face aux All Blacks en ouverture le 8 septembre dernier, le XV de France fait son retour à l'affiche un vendredi. Ce 6 octobre, les hommes de Fabien Galthié jouent tout simplement leur survie dans cette Coupe du monde. Sans Antoine Dupont, les Bleus n'ont pas d'autre choix que de gagner contre l'Italie.

Le XV de France passe en mode phases finales comme l'a rappelé Gael Fickou en conférence de presse jeudi. « C’est un huitième de finale et nous nous attendons demain à un gros combat. Les Italiens ont commis un faux pas contre la Nouvelle-Zélande mais nous savons que contre nous, ils auront à coeur de se rattraper. Mais nous sommes aussi déterminés qu’eux. Il y a quinze jours que nous ne pensons qu’à ce match », souligne le centre des Bleus . Il n'y a pas d'autre option que la victoire ce vendredi soir.

EXCLU - XV de France : «Ce n’est jamais facile de battre l’Italie» https://t.co/015WXSlTfy pic.twitter.com/8tVSSyB0bs — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

France - Italie, unique match au programme du 6 octobre

Duel fratricide au programme du jour. Porté par ses victoires face à la Nouvelle-Zélande (27-13), l'Uruguay (27-12) et la Namibie (96-0), le XV de France arrive lancé pour affronter une Italie qui n'est pas encore éliminée. Le calendrier fait que les deux équipes peuvent encore se qualifier, malgré le parcours parfait, à un bonus près contre l'Uruguay, des hommes de Fabien Galthié et à la gifle infligée par les All Blacks à l'Italie (96-17). Comme chaque hiver, le XV de France et l'Italie se sont affrontés lors du Tournoi des VI Nations. Cette année, les Italiens ont tenu la dragée haute aux Français en ne s'inclinant que de 5 points (24-29) et après avoir eu la balle de match dans les mains. Cette équipe italienne ne peut plus être prise à la légère, bien que certains observateurs estiment que le XV de France devrait dérouler. « L'Italie va tout donner sur les vingt premières minutes. Si l'équipe de France arrive à les maintenir et à être devant au score, je pense que les Italiens vont avoir du mal, ils seront souvent pénalisés... Je pense que l'histoire va durer vingt minutes et après les Français vont dérouler », analyse Maxime Médard pour Rugbyrama . « On ne se remet pas d’un 96-17, tu fais semblant toute la semaine. Tu fais semblant en disant que tu vas choper les Français et les pousser en mêlée mais en vrai t’es mort. T’es mort, t’es cuit, t’es frit. Là pour eux, il leur tarde… On est mardi et c’est la semaine la plus longue pour eux. Il faut attendre mercredi, jeudi puis vendredi. Le couperet va tomber vendredi soir puis après ils seront en vacances. C’est comme ça. Quand tu prends 96-17, tu n’as plus le droit de figurer. Et puis surtout tu baisses la tête et tu montes dans le bus direction Menton, Vintimille, Gênes. Tu descends vers Milan pour en laisser quelques-uns avant d’aller vers Naples et Salerne », s'amuse de son côté Vincent Moscato sur les ondes de RMC . Pourtant, les Italiens assurent être passés à autre chose depuis l'humiliation. « On est passés très vite à autre chose. La Coupe du monde, c'est un tournoi dans lequel on n'a pas vraiment le temps de se retourner sur nos performances, que ce soient des victoires ou des défaites. On s'est tout de suite focaliser sur note prochain challenge. Nos têtes, nos esprits sont tournés vers ça aujourd'hui. Et la préparation a commencée dès le coup de sifflet final du dernier match. Cette compétition ne permet pas de s'arrêter sur le dernier résultat », a assuré David Sisi. Il faudra donc se méfier de l'Italie comme l'a fait remarquer Yannick Jauzion dans nos colonnes : « L’Italie, c’est une très bonne nation, il faut toujours respecter l’adversaire. Ce n’est jamais facile de les battre, mais si on joue à notre niveau, je pense qu’on est au-dessus. »

Un Anglais au sifflet à Lyon

Karl Dickson donnera le coup d'envoi de cette rencontre à 21h00 depuis le Groupama Stadium de Lyon. L'Anglais est très contesté car il rappelle de mauvais souvenirs aux supporters toulousains. Lors d'une rencontre de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et le Leinster en 2022, il avait été accusé de partialité de la part des supporters toulousains. En espérant qu'il soit un peu plus inspiré ce vendredi soir. TF1 diffusera ce match.

Lucu remplace Dupont, Alldritt de retour

Fabien Galthié aligne l'équipe type pour affronter l'Italie. Le sélectionneur du XV de France doit faire avec plusieurs absents de taille comme Antoine Dupont, remplacé par Maxime Lucu, et Julien Marchand, mais il peut compter sur le retour de Gregory Alldritt. Egalement revenu de blessure, Anthony Jelonch est préféré à François Cros.



La composition du XV de France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.



Les remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Couilloud, 22. Moefana, 23. Jaminet.



La composition de l'Italie : 15. Capuozzo ; 14. Bruno, 13. Brex, 12. Garbisi, 11. Ioane ; 10. Allan, 9. Varney ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Cannone ; 3. Ceccarelli, 2. Faiva, 1. Ferrari.



Les remplaçants : 16. Manfredi, 17. Zani, 18. Riccioni, 19. Sisi, 20. Zuliani, 21. Fusco, 22. Morisi, 23. Pani.