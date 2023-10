Coupe du monde de Rugby : Quiz sur la dernière victoire italienne face au XV de France

Florian Barré

En position favorable pour retrouver l’Afrique du Sud en quarts de finale, le XV de France de Fabien Galthié se méfie d’abord ce vendredi, 21h, d’une grosse réaction d’orgueil de l’Italie, humiliée par les All Blacks la semaine passée à Lyon (17-96). Et si les Bleus ont l’habitude de remporter leurs confrontations face à la Squadra Azzurra, ils ont déjà été surpris par le passé. Le10sport vous propose donc de tester vos connaissances sur la dernière victoire italienne face au XV de France.

Trois matches, trois victoires dont une magnifique contre la Nouvelle-Zélande le soir de la cérémonie d’ouverture. Pourtant le XV de France peut encore quitter son mondial par la petite porte. Et le scénario d’une élimination, et donc d’un fiasco, a pris de l’ampleur avec la victoire bonifiée des All-Blacks contre l’Uruguay (73-0) ce jeudi soir. Ce vendredi 6 octobre, la pression est désormais sur les épaules des joueurs de Fabien Galthié, qui ne peuvent se permettre une défaite contre l’Italie pour espérer disputer les quarts de finale, sans doute contre l’Afrique du Sud.



Les Bleus doivent simplement gagner

Les Français d’Antoine Dupont (de retour dans le groupe mais pas sur le terrain) vont donc vivre un véritable huitième de finale contre l’Italie. Car sauf cas de figure improbable, le perdant de ce match sera définitivement éliminé. Et la France regrettera longtemps d’avoir oublié un point de bonus en route contre l’Uruguay. La Nouvelle-Zélande compte désormais 15 points (grâce à leurs trois victoires bonifiées) et devance la France (13 points) et l’Italie (10 points). Le seul scénario où la défaite est qualificative pour les hommes de Galthié, c’est si l’Italie gagne par moins de sept points d’avance et que la France a dans le même temps inscrit au moins quatre essais. Attention, dans ce cas, si la Nazionale aplatit quatre fois le ballon dans l’en-but bleu, le point de bonus offensif obtenu éliminera quand même le XV de France.