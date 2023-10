XV de France : Antoine Dupont annonce son retour

Axel Cornic

Blessé au visage lors de la rencontre entre la France et la Namibie (96-0), Antoine Dupont a retrouvé le chemin des entraînements avec le XV de France. Il ne devrait pas être de la partie face à l’Italie sauf énorme rebondissement, mais il se prépare au mieux pour disputer un éventuel quart de finale de Coupe du monde le 14 ou 15 octobre prochain.

C’est le gros feuilleton du moment. Depuis sa sortie sur blessure face à la Namibie, tout le monde s’inquiète pour l’état de santé d’Antoine Dupont. Opéré d’une fracture maxillo-zygomatique, le capitaine du XV de France a entamé une véritable course contre la montre pour revenir en cette Coupe du monde et l’issue semble toute proche, puisqu’il a retrouvé le reste du groupe ce week-end après une dizaine de jours de repos.

« Wait Lifting »

Les premiers clichés de ses entraînements ont tout de suite faire réagir et comme souvent, Antoine Dupont y allé de son post sur Instagram avec plusieurs photos le montrant en pleine action. Elles sont accompagnées du message « Wait Lifting », qui est un jeu de mots avec « weight lifting », soit littéralement « soulever du poids ». Une phrase qui montre clairement son impatience et son envie de reprendre la compétition avec le XV de France.

« Je ne pense pas qu'on puisse le voir contre l'Italie, j'en suis convaincu »