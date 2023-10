Coupe du monde de Rugby : Le XV de France annonce un danger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Opposé à l'Italie ce vendredi soir pour son dernier match de poule de la Coupe du Monde 2023, le XV de France va tenter de faire aussi bien que les All Blacks qui avaient cartonné la sélection transalpine la semaine dernière. Mais Anthony Jelonch met l'accent sur la menace Ange Capuozzo...

Le XV de France va continuer son parcours dans cette Coupe du Monde 2023 ce vendredi soir, avec son dernier match de poule qui l'oppose à l'Italie. Les Bleus de Fabien Galthié, qui ont jusqu'ici remporté l'ensemble de leurs matchs contre les All Blacks (27-13), l'Uruguay (27-12) et la Namibie (96-0) devront donc rendre une copie convaincante pour se défaire de la Squadra Azzurra , qui reste sur une large défaite contre la Nouvelle-Zélande (96-17).

EXCLU - XV de France : «Je ne suis pas inquiet avant l’Italie» https://t.co/clklQzSmKZ pic.twitter.com/fjstlC0uhw — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« Un gros combat »

Interrogé en conférence de presse, Anthony Jelonch a d'ailleurs clairement indiqué qu'il s'attendait à retrouver une Italie revancharde après ce large revers contre les All Blacks : « Je pense que l’Italie n’a pas réalisé un grand match la semaine dernière. Mais ce sont aussi les Néo-Zélandais qui ont été très bons. On voit que les Italiens ne connaissent pas souvent ce genre de lourde défaite. Ils sont souvent présents au score et on s’attend à un gros combat. On jouera d’abord pour gagner, avant de parler d’un écart de points », assure le troisième ligne du XV de France, qui met notamment l'accent sur une menace bien précise côté italien.

Capuozzo, le danger italien