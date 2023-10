La catastrophe est possible pour le XV de France !

Jean de Teyssière

Comment se passe un dernier match de poule en Coupe du monde de rugby avec le XV de France ? Le bilan penche largement en faveur des Français, même si ces dernières éditions, ils ont pris l'habitude de lever le pied en prévision des quarts de finale. Un ralentissement à ne surtout pas faire, puisque les Italiens ne demandent que ça pour crucifier les Bleus ce vendredi soir. Retour sur les ultimes matchs de poule des Français.

En 2019, le XV de France doit affronter l'Angleterre lors du dernier match du groupe B. Un match importantissime puisqu'il permettra à l'équipe gagnante de finir première du groupe. Mais ce match face au futur finaliste ne se déroulera pas à cause du typhon Hagibis ayant frappé le Japon ce jour-là. Les Bleus finiront donc deuxième de leur groupe et seront éliminés en quarts de finale par le Pays de Galles (20-19).

De 1987 à 2007, un sans-faute

De la première Coupe du monde de rugby, disputée en 1987 à la sixième en 2007, le XV de France a remporté tous ses derniers matchs de poule. En 1987, la France affronte une faible équipe du Zimbabwe et s'en sort tranquillement, 70-12. Quelques jours plus tard, l'équipe de Serge Blanco serait défaite par les All Blacks, qui remporteront la première Coupe du monde de leur histoire. En 1991, 1995 et 1999, le XV de France réussi difficilement à battre la dernière équipe de leur poule, avec un faible écart de points (19-13 contre le Canada en 1991, 22-19 face à l'Ecosse en 1995 et 28-19 face aux Fidji en 1999). En 2003 et 2007, le XV de France se remet à gagner largement ses derniers matchs, en disposant des Etats-Unis (41-14) et de la Géorgie (64-7) facilement.

2011 et 2015, deux défaites

Si l'on enlève la dernière Coupe du monde 2019, durant laquelle le dernier match ne s'est pas joué à cause d'un typhon, le XV de France a perdu les derniers matchs de poule de ses deux dernières Coupe du monde. En 2011, le XV de France perd face aux Tonga (14-19) et est véritablement miraculé de passer en quart de finale. Après une phase de poule très compliquée, les Bleus iront tout de même en finale face à la Nouvelle-Zélande, la troisième de leur histoire après 1987 et 1999 et échoueront d'un petit point (7-8). 4 ans plus tard, le XV de France perd encore son dernier match de poule face à l'Irlande (9-24) et subira la foudre des futurs champions du monde néo-zélandais en quart de finale (67-13). Face à l'Italie ce vendredi soir, qui n'a plus battu la France depuis 10 ans, les Bleus voudront éviter de rendre réel le fameux adage : jamais deux sans trois.