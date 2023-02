Italie - France : Un exploit pour débuter le 6 Nations ?

La rédaction

Ce dimanche débutera le Tournoi des 6 Nations. Cela faisait 12 ans que le XV de France n'avait pas débuté ce tournoi en tant que tenant du titre. Et le premier match devrait être à priori facile pour les Bleus puisqu'ils affrontent l'équipe la plus faible à savoir l'Italie. Très souvent cuillère de bois, le match de dimanche devrait être une formalité...quoique.

Lors du Tournoi des 6 Nations, l'Italie ne fait jamais vraiment figure d'épouvantail. Habituée à obtenir la dernière place à presque chaque édition, la dernière nation ayant rejoint le Tournoi (en 2000) peine à se faire une place. Son meilleur résultat ? Une quatrième place en 2007. Depuis 2000, la Squadra Azurra n'a remporté que 13 matchs pour 101 défaites.

La France piégée deux fois

Depuis 2007, un trophée est remis à l'Italie ou la France en cas de victoire de l'un sur l'autre. Et l'Italie l'a remporté deux fois, en 2011 et 2013. Depuis 2000, l'Italie a donc battu la France que deux fois. En 2011, les Italiens avait scellé leur victoire à la 75ème minute et remportant le match 22-21. En 2013, l'Italie remporte le match 23-18. Mais attention car en 2011, l'équipe de France était tenante du titre et était même allée en finale de la Coupe du Monde six mois après, en octobre 2011. Une façon de rappeler qu'un exploit est toujours possible pour les Italiens.

21 victoires françaises

Mais la balance penche largement en faveur de l'équipe de France dans le Tournoi des 6 Nations. En 2003 et 2015 l'Italie réussi même l'exploit de ne marquer 0 points (défaites 25-0 et 29-0). La plus large victoire du XV de France a eu lieu en 2009, avec un victoire 50-8 à Rome. En revanche, en 2016, le XV de France n'a remporté leur match que 23 à 21. Depuis les débuts de l'Italie dans ce tournoi, le score est de 808 à 337. Mais l'Italie adore les tenants du titre puisque l'an passé, elle avait battu le Pays de Galles au Millenium Stadium de Cardiff, pour une incroyable victoire 22-21 lors de la dernière journée. Avant de faire bis repetita dimanche ?