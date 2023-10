Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Pays de Galles - Géorgie

Arnaud De Kanel

Duel de costauds pour démarrer cette nouvelle journée de compétition. Ce samedi 7 octobre, le Pays de Galles et la Géorgie s'affrontent à 15h00 à La Beaujoire. Les deux équipes n'ont plus rien à jouer. Les Gallois sont pratiquement assurés de terminer à la première place du groupe C tandis que les Géorgiens veulent sauver l'honneur en décrochant leur première victoire.

La Coupe du monde continue ce samedi avec trois rencontres au programme. La première d'entre-elles verra s'affronter le Pays de Galles et la Géorgie à partir de 15h00.

Dernière répétition pour le Pays de Galles avant les quarts de finale

Vainqueur des Fidji (32-26), du Portugal (28-8) et de l'Australie (40-6), le Pays de Galles vise la passe de 4 ce samedi à Nantes. Les hommes de Warren Gatland n'ont besoin que d'un petit point face à la Géorgie pour finir premiers de leur groupe. Si tel est le cas, le XV du Poireau retrouvera le vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et le Japon le 14 octobre prochain au Stade Vélodrome. Le sélectionneur gallois se félicite du parcours accompli. « Je ne pense pas qu'il y ait de secret à notre succès en Coupe du monde, c'est simplement le fruit d'un travail acharné. Nous avons parlé par le passé de l'opportunité que représentent les années de Coupe du monde - le temps que l'on passe avec les joueurs, le temps que l'on peut consacrer aux choses, et ces gars ont travaillé incroyablement dur. Nous avons été excellents dans la manière dont nous avons géré les joueurs. Nous n'avons pas eu de blessés, et je sais que c'est très important pour un pays comme le Pays de Galles, qui dispose d'un nombre de joueurs très limité. À l'approche de la fin du tournoi, il s'agit d'être préparé et, je l'espère, d'améliorer nos performances d'une semaine à l'autre. Je n'aurais pas pu demander mieux en ce qui concerne le travail de ce groupe », a déclaré Warren Galtand.

XV de France : Antoine Dupont fait le buzz après l'entrainement https://t.co/8NQkueKAkg pic.twitter.com/Lx8mGjjIRi — le10sport (@le10sport) October 6, 2023



Battue par l'Australie (15-35) et les Fidji (12-17) mais également tenue en échec par le Portugal (18-18), la Géorgie tentera de terminer son Mondial sur une bonne note. Les Lelos peuvent nourrir des regrets car ils ne sont vraiment pas passés loin de battre le Portugal et les Fidji. « Notre première période, tactiquement, était bien menée. Mais en deuxième période, on a eu deux blessés, on a dû les remplacer et on a pris des mauvaises décisions quand on aurait pu frapper directement (les pénalités, NDLR). Chaque fois, l’équipe a préféré les mêlées, sans résultat. Et puis je ne comprends pas, l’essai de la fin de 1re période (annulé, NDLR) aurait dû être vérifié à la vidéo à mon avis. Je ne peux pas dire que les gars ne sont pas prêts mais on n’a pas eu de chance aujourd’hui. Je ne peux rien leur reprocher. On a même eu une opportunité à la dernière minute. On a lutté pendant 80 minutes mais ça n’a pas suffi », déplorait Levan Maisashvili après la défaite face aux Fidji. Malheureusement, le mal est fait et la Géorgie ne pourra pas revenir en arrière.

Horaire et diffusion TV de Pays de Galles - Géorgie

Le coup d'envoi sera donné par le Français Mathieu Raynal à 15h00 depuis La Beaujoire à Nantes. La diffusion de cette rencontre est revenue à France 2.

Les compositions pour Pays de Galles - Géorgie

La composition du Pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Tompkins, 11. Dyer ; 10. Anscombe, 9. Williams ; 7. Reffell, 8. Faletau, 6. Wainwright ; 5. Jenkins, 4. Rowlands ; 3. Francis, 2. Lake (cap), 1. Thomas.



Les remplaçants gallois : 16. Dee, 17. Smith, 18. Thomas, 19. Tshiunza, 20. Basham, 21. Davies, 22. Costelow, 23. Grady.



La composition de la Géorgie : 15. Khamaldze ; 14. Tabutsadze, 13. Kveseladze, 12. Sharikadze (cap.), 11. Niniashvili; 10. Matkava, 9. Lobzhanidze ; 7. Saginadze, 8. Jalagonia, 6. Gachechiladze ; 5. Mikautadze , 4. Cheishvili ; 3. Gigashvili, 2. Mamukashvili, 1. Gogichashvili.



Les remplaçants géorgiens : 16. Karkadze, 17. Abuladze, 18. Aptsiauri, 19. Chachanidze, 20. Tsutskiridze, 21. Aprasidze, 22. Abzhandadze, 23. Tapladze.