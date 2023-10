Un incroyable projet lancé après la Coupe du monde de Rugby ?

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2023 pourrait marquer un tournant dans le développement du rugby à l’internationale. Plusieurs « petites nations » ont en effet réclamé une plus grande place dans le circuit mondial, avec notamment plus de matchs face aux meilleures équipes. Et pour les Fidji, ça pourrait arriver plus vite que prévu...

Le grand problème du rugby, a toujours été son problème à conquérir des territoires loin de ses terres d’origines. En Europe par exemple, si on enlève les iles britanniques l’Irlande, seuls la France et l’Italie peuvent régulièrement évoluer au plus haut niveau. Le constat est encore plus terrible à l’échelle mondiale.

Une révolution nécessaire

On trouve en effet des véritables déserts rugbystiques en Afrique ou encore en Asie. Peu ou pas de nations pratiquent le rugby à XV et surtout, elles ne participent qu’à des tournois mineurs. Si elles arrivent d’ailleurs à se qualifier pour la Coupe du monde, elles subissent de plein fouet la différence de niveau, avec souvent une majeure partie ou l’intégralité de l’équipe qui est formée d’amateurs. Certaines arrivent tout de même à surprendre, comme l’Uruguay ou encore le Portugal, qui ont réalisé des belles choses lors des matchs de poules de cette Coupe du monde.

Les Fidji dans le Rugby Championship ?