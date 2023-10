Coupe du monde de rugby : Le XV de France va connaitre son adversaire !

Arnaud De Kanel

Ce samedi 7 octobre marque la suite de la compétition pour l’Irlande, l'Ecosse, l’Angleterre ou encore le Pays de Galles. Le choc du groupe B nous intéresse particulièrement car il permettra de connaitre l’adversaire du XV de France en quarts de finale. La réponse arrivera donc un peu avant 23h00 pour les hommes de Fabien Galthié.

La Coupe du monde de rugby continue ce samedi et elle nous réserve trois belles affiches avec un premier match qui opposera le Pays de Galles à la Géorgie à 15h, avant que l’Angleterre ne défie les Samoa à 17h45 et que l'Ecosse affronte donc l’Irlande à 21h au Stade de France.

«On les savait fragiles» : Le XV de France jubile après avoir surclassé l’Italie https://t.co/YzYXAFYtM1 pic.twitter.com/91NGfs68JX — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Pays de Galles - Géorgie

Le premier match au programme de ce 7 octobre débutera à 15h à La Beaujoire (Nantes) et il opposera le Pays de Galles à la Géorgie. Une rencontre sans grand intérêt pour les deux équipes puisque le XV du Poireau a déjà validé sa qualification pour les quarts de finale et que la Géorgie est déjà éliminée. Warren Gatland s’attend à affronter une équipe avec une mentalité similaire à celle des vikings. « Lorsque les Vikings sont arrivés en Angleterre, ils n'ont pas voulu franchir la frontière pour se battre contre les Gallois, car ils étaient fous et défendaient leur propre territoire et leur espace. La Géorgie ressemble beaucoup à cela si vous regardez son histoire. Elle a connu ses propres défis, ses propres batailles et ses propres guerres. Nous en sommes très conscients et nous savons à quel point ce peuple est fier. Ils se défendent de la même manière que le Pays de Galles », a déclaré le sélectionneur du Pays de Galles. Viking ou non, Galtand a fait le choix de mettre au repos son capitaine Jac Morgan avant les quarts de finale.



La composition du Pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Tompkins, 11. Dyer ; 10. Anscombe, 9. Williams ; 7. Reffell, 8. Faletau, 6. Wainwright ; 5. Jenkins, 4. Rowlands ; 3. Francis, 2. Lake (cap), 1. Thomas.



Les remplaçants gallois : 16. Dee, 17. Smith, 18. Thomas, 19. Tshiunza, 20. Basham, 21. Davies, 22. Costelow, 23. Grady.



La composition de la Géorgie : 15. Khamaldze ; 14. Tabutsadze, 13. Kveseladze, 12. Sharikadze (cap.), 11. Niniashvili; 10. Matkava, 9. Lobzhanidze ; 7. Saginadze, 8. Jalagonia, 6. Gachechiladze ; 5. Mikautadze , 4. Cheishvili ; 3. Gigashvili, 2. Mamukashvili, 1. Gogichashvili.



Les remplaçants géorgiens : 16. Karkadze, 17. Abuladze, 18. Aptsiauri, 19. Chachanidze, 20. Tsutskiridze, 21. Aprasidze, 22. Abzhandadze, 23. Tapladze.

Angleterre - Samoa

La deuxième rencontre de la journée opposera l'Angleterre aux Samoa à partir de 17h45 au Stade Pierre Mauroy de Lille. Invaincu et déjà qualifié malgré tous les doutes qui l'entourait avant le début de la compétition, le XV de la Rose espère conclure en beauté son parcours dans ce groupe D. Steve Borthwick s'attend à un gros défi physique face aux Manu Samoa mais il a tout de même décidé d'aligner son équipe type pour préparer au mieux la suite du tournoi. « Les Samoans sont réputés pour leur puissance physique et ce dernier match dans la phase de groupes est un excellent test pour nous afin de bien poursuivre notre aventure dans ce Mondial », a lâché le sélectionneur du XV de la Rose. Pour les Samoa, neuf changements sont à signaler dans le XV titulaire retenu par Seilala Mapusua.



La composition de l'Angleterre : 15. Steward - 14. Marchant - 13. Tuilagi, 12. Farrell (cap), 11. May - 10. Ford, 9. Mitchell - 7. T. Curry, 8. Earl, 6. Lawes - 5. Chessum, 4. Itoje - 3. D. Cole, 2. George, 1. Genge.



Les remplaçants anglais : 16. Sinckler, 17. Marler, 18. Dan, 19. Martin, 20. B. Vunipola, 21. Care, 22. Smith, 23. Lawrence.



La composition des Samoa : 15. Paia'aua ; 14. Ah-Wong, 13. Manu, 12. Toala, 11. Fomai ; 10. Sopoaga, 9. Taumateine ; 7. Lee, 8. Luatua, 6. McFarland ; 5. Alainu'u'ese, 4. Slade ; 3. Alaalatoa (cap.), 2. Malolo, 1. Jo. Lay.



Les remplaçants samoans : 16. Lam, 17. Ja. Lay, 18. Alo-Emile, 19. Fa'aso'o, 20. Motuga, 21. Matavao, 22. Lealiifano, 23. Faiilagi.

Irlande - Ecosse